Безработным без лишней волокиты дадут работу в Приморье

Приморском крае на рынке труда появился новый проект «Экспресс‐биржа труда». Специалисты центров занятости в Уссурийске и во Владивостоке предлагают работу соискателям без квалификации. Об этом сообщил сайт Администрации Приморского края.

Участие в проекте удобно и работодателям, и соискателям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.

Работодатели предложили безработным вакансии подсобных рабочих, на ремонте сельскохозтехники, переборке овощей, уборщиков, а также вакансии на временные работы в строительной сфере.

Главная задача «

Экспресс-биржи

труда» — снизить негатив от излишней регламентации процесса устройства на работу.

17 апреля в нижнюю палату парламенты был внесен проект закона об обязательном распределении

студентов-бюджетников. Согласно предложенной инициативе, такие выпускники должны отработать в госкомпаниях столько лет, сколько отучились.