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Безработным без лишней волокиты дадут работу в Приморье
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Безработным без лишней волокиты дадут работу в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Приморском крае на рынке труда появился новый проект «Экспресс‐биржа труда». Специалисты центров занятости в Уссурийске и во Владивостоке предлагают работу соискателям без квалификации. Об этом сообщил сайт Администрации Приморского края.
Участие в проекте удобно и работодателям, и соискателям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.
Работодатели предложили безработным вакансии подсобных рабочих, на ремонте сельскохозтехники, переборке овощей, уборщиков, а также вакансии на временные работы в строительной сфере.
Главная задача «
Экспресс-биржи
труда» — снизить негатив от излишней регламентации процесса устройства на работу.
17 апреля в нижнюю палату парламенты был внесен проект закона об обязательном распределении
студентов-бюджетников. Согласно предложенной инициативе, такие выпускники должны отработать в госкомпаниях столько лет, сколько отучились.
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