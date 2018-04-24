Жестокость Гранквиста, Глушаков на скамейке и другие искры 27-го тура

Гости тура

На 60-летие «Рубина» в Казань съехались звезды, которые выводили команду в премьер-лигу, выигрывали с ней бронзу-2003 и золото-2008 и 2009. Кого из них вы вспомните без подсказки?

Вот и подсказка.

Будто специально для этого случая «Рубин» провел матч на «Центральном», который помнит все эти славные достижения. Правда, своих легенд команда подвела и не удержала победу над «Ростовом» (1:1).

Встреча тура

И его ударами — такими, например, который залетел в ворота Ильи Абаева

Хабиб тура

Надеемся, перед словом «пинаешь» скрыто слово «мячи».

Прощание тура

«СКА-Хабаровск» расстался с шансами сохранить прописку в премьер-лиге, проиграв «Динамо». Это 18-е поражение аутсайдера в сезоне.

Цена тура

Гол в ворота «Зенита», лишивший его победы, бесценен.

Цитата тура

Фанаты «Зенита» встретили Артема Дзюбу припевом из песни «Ленинграда», заменив в нем одно слово.

Перфомансом порадовали и туляки. В нем Божович предстал в амплуа Петра I.

Поддержка тура

В кубковом полуфинале со «Спартаком» Павел Погребняк порвал ахилл и вернется только через шесть-восемь месяцев. Еще неизвестно, в какую команду.

Мисс тура

Перед игрой с «Краснодаром» Игорь Акинфеев вручил корону Мисс ЦСКА — Ксении, победительнице конкурса.

Жестокость тура

Так Андреас Гранквист обошелся с Витиньо. И не получил за это красной карточки.

Возрождение тура

Ахмед Муса впервые забил на «ВЭБ Арене» и оформил первый дубль после возвращения в ЦСКА. Виктор Гончаренко что на Мусе сказалось «общение» после матча с «Динамо»: «Я сказал, что я ему не друг, поэтому буду требовать с него больше, чем с любого другого футболиста».

Трапеза тура

По итогам 27-го тура ЦСКА вышел на второе место и на очко опережает «Спартак».

Стык тура

Вместо того, чтобы оторваться от конкурентов еще сильнее, «Локомотив» сыграл на «РЖД Арене» две нулевые ничьи в течение пяти дней. Борьбы с «Ахматом» и «Уфой» было больше, чем футбола.

Победа на этих выходных над «Краснодаром» принесет «Локомотиву» золото.

Подарок тура

Теперь пробили на жалость Гильерме.

Приставка тура

На что еще способно табло «РЖД Арены»

Капитан тура

Второй матч подряд (с учетом Кубка России Денис Глушаков начал со скамейки запасных. Но теперь так с нее и не поднялся.

Болельщики все равно верят в капитана «Спартака».

Тиски тура

Второй матч подряд не забивает Квинси Промес. Еще ни разу за сезон голландец не уходил на замену так рано, как в этот понедельник (на 68-й минуте).

Надежда тура

Соперники «Спартака» в трех оставшихся турах — «Амкар», «Ростов» и «Динамо».

Дети тура