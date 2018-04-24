В Саратове закрыли McDonald’s

Решением суда временно приостановлена деятельность торгового комплекса «Детский мир» в областном центре.

Вместе с крупным торговым центром, расположенным на проспекте Кирова, оказались закрыты размещенные в нем торговые учреждения и точки обещпита.

Под раздачу попал и популярный круглосуточный ресторан быстрой еды McDonald’s.

Напомним, ранее прокуратура выступила с иском в суд, в котором на основании выявленных нарушений пожарных норм и правил, потребовала остановить деятельность указанного торгового центра до устранения им недостатков.