Где в Петербурге разрешено жарить шашлык?

Разведение огня в неположенных местах карается штрафом в размере до 5 тысяч рублей.

Близятся майские праздники — время, когда пора открывать сезон шашлыков. Мест, разрешенных для разведения огня и приготовления шашлыка, в черте Петербурга нет. Запрещается разжигать костры в лесопарках, на территории зеленых насаждений, во дворах и на балконах жилых домов. Шашлык разрешается готовить только на мангалах высотой не менее 30 сантиметров.

«За нарушение данного запрета в соответствии со статьей 31 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» предусмотрена административная ответственность, — сообщают в ГУ МЧС России по региону. — В черте Санкт-Петербурга приготовить шашлык можно только на специально оборудованных площадках или в пунктах общественного питания, имеющих разрешение на приготовление шашлыка на углях».

Готовить шашлык допустимо только на специально оборудованных площадках под Петербургом. Их список приведен ниже:

Коркинское озеро

Озеро в 18 километрах от Петербурга с оборудованными для мангалов местами на берегу. На машине до водоема можно доехать по Мурманскому и Колтушскому шоссе. Общественным транспортом — на маршрутке №515 от станции метро «Ломоносовская».

Изумрудное озеро

Изумрудное озеро находится рядом с поселком Токсово . До него можно добраться, проехав 15 километров от КАД по Приозерскому шоссе.

Побережье Финского залива

Наибольшее количество мест для шашлыка находится на Финском заливе. Особенно популярны у отдыхающих пляжи Сестрорецка . Доехать до них можно по Приморскому шоссе. Также востребованы у петербуржцев пляжи Зеленогорска. Чтобы добраться до них, нужно сесть в электричку на Финляндском вокзале или проехать на машине в юго-западном направлении Ленобласти

Медное озеро

15 километров по Выборгскому шоссе.

Озеро в поселке Комарово

Суходольское озеро

Озеро в Приозерском районе Ленинградской области на севере Карельского перешейка, 95 километров по трассе

Чертово озеро

Озеро в 30 километрах от Зеленогорска.

Длинное озеро

Озеро на Карельском перешейке в Выборгском районе Ленинградской области. Расположено в 8 километрах к северо-востоку от Зеленогорска, в бассейне реки Нижняя.