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Жээнбеков предложил парламенту кандидатуру нового генпрокурора
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Жээнбеков предложил парламенту кандидатуру нового генпрокурора 

Мир24 1 час назад
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков предложил парламенту страны рассмотреть кандидатуру Откурбека Джамшитова на пост генерального прокурора республики, передает телеканал «МИР 24».
«Президент выдвинул на рассмотрение Жогорку Кенеша (парламента) кандидатуру Откурбека Джамшитова на пост генерального прокурора страны», — сообщил РИА «Новости» представитель законодательного органа страны.
По его словам, во вторник к рассмотрению предложенной кандидатуры приступили профильные комитеты парламента, затем вопрос рассмотрит вся палата.
В апреле парламентарии признали неудовлетворительной работу прежнего генпрокурора Индиры Джолдубаевой и рекомендовали отправить ее в отставку. 13 апреля президент страны подписал указ об освобождении Джолдубаевой от должности.
43-летний Откурбек Джамшитов окончил юридический факультет Киргизского национального университета. Начинал следователем прокуратуры, с 2015 года занимал пост прокурора Джалал-Абадской области.
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