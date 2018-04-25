Парламент Киргизии одобрил кандидатуру нового генпрокурора

В апреле депутаты признали неудовлетворительной работу прежнего генпрокурора Индиры Джолдубаевой и рекомендовали отправить ее в отставку. После этого президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении Джолдубаевой от должности. Во вторник президент выдвинул на рассмотрение парламента кандидатуру Джамшитова, которую поддержали профильные комитеты и коалиция парламентского большинства.

Во время заседания палаты в среду кандидатуру 43-летнего Джамшитова, занимающего пост прокурора одной из крупных южных областей страны — Джалал-Абадской обсласти — проголосовали большинство депутатов парламента.

Теперь указ о его назначении должен подписать президент.