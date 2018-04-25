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Парламент Киргизии одобрил кандидатуру нового генпрокурора
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Парламент Киргизии одобрил кандидатуру нового генпрокурора 

РИА Новости 44 минуты назад
БИШКЕК, 25 апр — РИА Новости. Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) Киргизии одобрил кандидатуру Откурбека Джамшитова на должность генпрокурора страны, передает корреспондент РИА Новости.
В апреле депутаты признали неудовлетворительной работу прежнего генпрокурора Индиры Джолдубаевой и рекомендовали отправить ее в отставку. После этого президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении Джолдубаевой от должности. Во вторник президент выдвинул на рассмотрение парламента кандидатуру Джамшитова, которую поддержали профильные комитеты и коалиция парламентского большинства.
Во время заседания палаты в среду кандидатуру 43-летнего Джамшитова, занимающего пост прокурора одной из крупных южных областей страны — Джалал-Абадской обсласти — проголосовали большинство депутатов парламента.
Теперь указ о его назначении должен подписать президент.
Джамшитов — уроженец южной Ошской области, окончил юридический факультет Киргизского национального университета. Он начал карьеру с должности помощника прокурора, был следователем городской прокуратуры Таласа, позднее стал зампрокурора Кадамжайского района Баткенской области и прокурором Лейлекского района Баткенской области. Прокуратуру Джалал-Абадской области возглавил в 2015 году.
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