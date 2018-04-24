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Ирек Ялалов назвал «уродством» летние кафе на центральных улицах Уфы
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Ирек Ялалов назвал «уродством» летние кафе на центральных улицах Уфы 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом глава администрации Уфы заявил на оперативке.
24 апреля мэр Уфы в завершении выступления на оперативном совещании в администрации города возмутился видом шатров летних кафе, установленных на площади перед Гостиным двором и ТРК «Семья». Он потребовал от чиновников, чтобы выставляемые летние заведения были качественными, с современными дизайнерскими решениями. Поскольку любой объект на «красной линии» города должен не портить, а украшать его.
«Что там за сараи стали ставить на Верхнеторговой площади? Их сносить надо к чертовой матери. Что за глухая стена выходит на Ленина? Опять ставите объект, который направлен на извлечение прибыли одной ценой, с минимальными затратами», — возмущался глава администрации. — Проеду — если будут некачественные объекты, будете сносить их».
Особенно возмутила его обстановка перед ТРК «Семья» на проспекте Октября.
«Сколько лет там будет это уродство находиться? Шатры эти стоящие? Все эти забегаловки, когда ставится элементарный тент, потом ставится шашлычница, и вонь идет на весь город», — выразил свое недовольство Ирек Ялалов.
Он заявил, что в течение 10 лет в Уфе снесено более тысячи подобных объектов, еще около двухсот на очереди.
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