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С 1 мая электрички Самара — Курумоч — Самара будут ходить по новому расписанию
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С 1 мая электрички Самара — Курумоч — Самара будут ходить по новому расписанию 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Самарская пригородная пассажирская компания изменила расписание дневных электропоездов Самара — Курумоч — Самара. С 1 мая на маршруте будут работать три дополнительных поезда.
— Электричка № 6310/6309 будет отправляться из Самары в 11:21 и прибывать на станцию Курумоч в 12:49 по выходным дням. Поезд № 6336/6335 установит ежедневное сообщение Курумоч (отправление в 18:53) — Самара (прибытие в 20:20), — рассказал представитель пассажирской компании. Еще одна электричка № 6322/6321 будет отправляться из Самары в 12:42 и прибывать в Курумоч в 14:10 только по рабочим дням. Время в расписании — московское.
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