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В Самаре «Ашан» оштрафовали на 100 тысяч рублей за тетрадки с логотипом FIFA
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В Самаре «Ашан» оштрафовали на 100 тысяч рублей за тетрадки с логотипом FIFA 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск МВД к ООО «Ашан». Торговую сеть оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконное использование логотипа FIFA и других товарных знаков.
— Нарушения выявили сотрудники МВД. В гипермаркете, расположенном в торговом центре «Мега», они нашли 457 тетрадей FootBALL-L3 с нанесенной эмблемой ЧМ-2018 и 417 тетрадей RUSSIA 2018. На товарах были признаки контрафактности. Поэтому полицейские их изъяли, — говорится в материалах суда.
Дальнейшая проверка показала, что правообладатель товарных знаков — FIFA — не давал разрешение на его использование «Ашану». В суде представители торговой сети попросили снизить размер штрафа. Арбитраж пошел навстречу и назначил минимальное наказание. Впрочем, у компании еще есть время, чтобы обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.
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