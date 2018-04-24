В Самаре «Ашан» оштрафовали на 100 тысяч рублей за тетрадки с логотипом FIFA

— Нарушения выявили сотрудники МВД. В гипермаркете, расположенном в торговом центре «Мега», они нашли 457 тетрадей FootBALL-L3 с нанесенной эмблемой ЧМ-2018 и 417 тетрадей RUSSIA 2018. На товарах были признаки контрафактности. Поэтому полицейские их изъяли, — говорится в материалах суда.

Дальнейшая проверка показала, что правообладатель товарных знаков — FIFA — не давал разрешение на его использование «Ашану». В суде представители торговой сети попросили снизить размер штрафа. Арбитраж пошел навстречу и назначил минимальное наказание. Впрочем, у компании еще есть время, чтобы обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.