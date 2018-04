Стас Намин: события в Армении — «это признак цивилизованности нации»

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян назвала события в Армении историческим днем. Об этом она написала в своем Twitter.

«Это так вдохновляет — видеть, как все граждане Армении объединились на мирных протестах ради перемен. Это исторический день для Армении», — написала Кардашьян.

It’s so inspiring to see all Armenians united in peaceful protests making a difference. It’s a historic day for Armenia. I used this image of me in Armenia because this woman touched my heart and to me she represents the heart of so many strong Armenians! pic.twitter.com/a00Z5al46N

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 23 апреля 2018 г.

Среди тех, кто поддержал акцию протеста, были всемирно известный шансонье, француз армянского происхождения Шарль Азнавур , который призвал стороны воздержаться от насилия, а также лидер знаменитой группы System of a Down, американец с армянскими корнями Серж Танкян

Business FM спросила у известных армян, проживающих в России , об их отношении к произошедшему в Армении.

Карен Шахназаров генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм» «Вообще я не сторонник того, чтобы с помощью уличных манифестаций меняли правила игры. Это вообще нехороший симптом. Господина Саргсяна-то я знаю лично, не близко, но на меня он очень хорошее впечатление производил. Очень выдержанный, очень, на мой взгляд, принципиальный. Он же представитель, насколько я знаю, карабахской группировки. Славится своей организованностью. Видимо, можно говорить о том, что карабахская группировка будет отодвинута, но это чревато для Армении».

У музыканта, основателя и лидера группы «Крематорий» Армена Григоряна другая точка зрения:

Армен Григорян музыкант, основатель и лидер группы «Крематорий» «Это обычное окончание народного терпения, поэтому состоялся гнев, который вылился в отставку этого маленького диктатора и в дальнейшем, надеюсь, его шайки, которая устроила там просто родоплеменные отношения на уровне мафиозных разборок. Народ просто перестал это все терпеть».

Для композитора и музыкального продюсера Стаса Намина эти события стали большой неожиданностью:

Стас Намин исполнитель, композитор, музыкальный продюсер «Мне кажется, это вообще большая редкость, когда власть вдруг соглашается без кровопролитий и жестких мер на мнение народа, который вышел на улицу. Я даже не помню таких случаев в истории. Мне кажется, это признак цивилизованности нации. Это победа, я поздравляю. Верю в молодежь и считаю, что при всей сложности геополитической ситуации, когда вокруг особо друзей нет, нация должна выжить только тем способом, если она вдруг решит просто жить по-настоящему, как живет, предположим, Израиль ».