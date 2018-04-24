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«Комфортная городская среда»: как благоустраивают территории в Самаре
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«Комфортная городская среда»: как благоустраивают территории в Самаре 

ТРК Губерния 1 час назад
В регионе стартовали работы по благоустройству в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, самарцы сами предлагали объекты и голосовали за них 18 марта. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут приведены в порядок уже в этом году.
Председатель совета МКД Екатерина Докучаева на время переквалифицировалась в уличного художника. Краски из баллончика, трафареты и немного творчества, чтобы воплотить на стене вот этот эскиз.
Граффити — первый этап благоустройства территории 158-го дома по улице Черемшанской. Этот проект выбрали сами жители в рамках президентской программы «Формирование комфортной городской среды». Одной только росписью стен дело, конечно, не ограничится — люди уже давно хотят преобразить участок.
Разрушенная песочница, турник и заметно покосившиеся перекладины. Фактически это все, что осталось от игровой площадки на Черемшанской, 158. Дети, живущие в этом доме, вынуждены ходить в другие дворы, где есть красивые и безопасные качели, карусели и горки.
Все это в ближайшем времени появится и здесь. Благодаря «Комфортной городской среде» и активности жителей, пустырь превратится в современную зонированную детскую площадку.
"Здесь у нас будет спортивная площадка, волейбольно-футбольная. За ней будет детская площадка, соответственно, ориентированная на более старших детей возрастной группы, после нее у нас будет площадка поменьше, для детишек. И после нее, в самом окончании, у нас будет песочница с лавочками для совсем маленьких и мам", — рассказал управляющий микрорайоном № 25 г. о. Самара Александр Сысцов.
Кроме того, в рамках программы здесь отремонтируют внутриквартальные проезды. А все работы обещают завершить до сентября 2018 года. Всего в Самарской области благодаря «Комфортной городской среде» благоустроят 151 общественную территорию. За эти участки проголосовали сами жители, они же контролируют ход работ — от согласования дизайн-проекта до финальной стадии.
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