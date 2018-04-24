Правительство Путина считает, что российские студенты должны немедленно покинуть Соединенное Королевство и вернуться домой

Москва — Амбициозные студенты финансовых и технологических факультетов уезжают из России Соединенное Королевство . Однако в рамках новой официальной кампании их призывают поехать вместо этого на российский Дальний Восток. Их предупреждают о «русофобских настроениях» в связи инцидентом в Солсбери. Россияне в социальных сетях высмеивают этот план, и многие его резко критикуют.

Согласно новой официальной инициативе, российские студенты и выпускники университетов, проживающие в Британии, должны немедленно вернуться домой для того, чтобы быть направленными на учебу или на работу в Сибирь.

Проблемы в области безопасности, а также «провокации» в результате отравления Скрипалей означают, что они должны покинуть Британию и переехать на российский «дикий восток».

Эта кампания, направленная на возвращение домой молодых людей, обучающихся в Соединенном Королевстве и в других западных странах, запущена официальным ведомством, представляющим бывшие советские республики.

Молодым россиянам говорят, что на дальнем востоке Сибири существуют прекрасные возможности, и они лучше, чем в Лондоне — однако этот план подвергается насмешкам в социальных сетях.

В последние годы наиболее способные российские студенты, а также амбициозные выпускники финансовых и технологических институтов стремятся попасть в основные британские университеты и компании.

Однако теперь они будут сталкиваться со «значительным влиянием русофобских настроений», возникших в результате отравления в Солсбери, предупреждает Ольга Евко, представитель Россотрудничества, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Государственные средства массовой информации проинформировали россиян о том, что Скрипали были отравлены не Москвой, а службами МИ5 и МИ6 в рамках тайного сговора с целью нанесения ущерба Кремлю.

Кроме того, Британию обвиняют в проведении химической атаки на Сирию . А вот что говорит еще одна активистка движения «Пора домой» Оксана Буряк: «Это на самом деле очень важный вопрос для тех наших молодых ребят, которые учатся за границей. Есть серьезные опасения, что молодые россияне могут пострадать от провокаций в странах, которые проявляют недружественное отношение к нашей стране».

Олег Мансуров из предпринимательского сообщества «Преактум», выступая на проходившей в Москве конференции по поводу предлагаемого плана, сказал, что ребята, получившие образование и опыт работы в Британии, «будут готовы принять участие в реализации амбициозных проектов и переехать в Россию, в том числе и на российский Дальний Восток».

Он призвал «настроенных на активную работу выпускников университетов» вернуться и помочь развивать отсталый российский Дальний Восток.

Лучшим умам будут предложены высокие заработные платы, сообщил он. Владимир Путин пытается радикальным образом ускорить экономическое развитие Восточной Сибири и российского тихоокеанского региона для того, чтобы противодействовать негативному влиянию западных санкций за счет увеличения добычи природного газа и нефти, золота и алмазов, а также за счет использования атомной энергии и развития цифровой экономики.

Желающим вернуться говорят о том, что «с высокой долей вероятности» их ожидает дома хороший прием — именно эту фразу использовала Тереза Мэй для описания вероятности того, что атака в Солсбери была совершена российским государством.

Однако некоторые пожелавшие вернуться на родину студенты, возможно, не смогут вынести ссылки в столь далекую Сибирь.

Как сообщается, некоторые решившие вернуться домой студенты будут быстро определены в главные столичные университеты, включая престижный Московский государственный университет и Московский институт международных отношений.

Согласно заявлению британского посольства, россиян «как всегда» ждут в Соединенном Королевстве как в качестве студентов, так и в качестве туристов.

Газета «Коммерсант» провела исследование и не обнаружила никакой враждебности в Британии по отношению к русским.

Новая инициатива российских властей стала предметом насмешек в социальных сетях. Вот что сказала Яна Пригожина (Yana Prigozhina): «Я смеюсь и не могу остановиться. Те люди, которые затратили так много времени на то, чтобы сделать невероятно трудный шаг и поехать учиться за границу, должны теперь поверить в „создание цифровой экономики“ на российском Дальнем Востоке?»

Имея в виду транзитный пункт бывшего ГУЛАГа в Восточной Сибири, Мария Г. Спрашивает: «А почему бы мне не поменять докторскую степень в Кембридже на работу в Магадане ? Даже не знаю!»

«Лучше бы им быть уверенными в том, что они отбирают настоящих патриотов для выполнения этой задачи, — замечает Тимур. — А что, если окажется, что те возвращающиеся ребята связаны с МИ6? Боже мой, какой скандал».

«Отношения между Россией, Соединенными Штатами и некоторыми европейскими странами — прежде всего с Великобританией — в последнее время стали значительно более сложными. — добавляет Буряк. — Были введены санкции против нашей страны. В общей сложности более сотни дипломатов были высланы.

Инициатором высылки была Великобритания, которая заставила некоторые другие европейские страны проявить солидарность.

Поэтому сегодня существует серьезный вопрос относительно безопасности молодых россиян, обучающихся за рубежом.

Существует реальная опасность того, что молодые люди, молодые россияне, могут пострадать в результате провокаций в тех странах, которые демонстрируют недружественное к нам отношение».