Главным казаком Костромской области стал глава администрации

Новый атаманом костромских казаков стал глава Красносельского района Алексей Стецура, узнал KOSTROMA.TODAY. Выборы прошли в прошедшие выходные.

По информации ОТРК «Русь», участниками казачьего круга, где избрали нового руководителя, стали около 100 делегатов из Ивановской и Костромской областей. Ранее костромских казаков возглавлял Виктор Моршенченко.

Алексей Стецура.

Кстати, Алексей Стецура стал членом казачьего общества совсем недавно — год назад.