Главным казаком Костромской области стал глава администрации 

Новый атаманом костромских казаков стал глава Красносельского района Алексей Стецура, узнал KOSTROMA.TODAY. Выборы прошли в прошедшие выходные.
По информации ОТРК «Русь», участниками казачьего круга, где избрали нового руководителя, стали около 100 делегатов из Ивановской и Костромской областей. Ранее костромских казаков возглавлял Виктор Моршенченко.
Алексей Стецура.
Кстати, Алексей Стецура стал членом казачьего общества совсем недавно — год назад.
Казачество стало возрождаться в Костромской области в 1991 г. В Костроме живут около 200 казаков, в регионе — более 600.