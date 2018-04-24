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Россия и США организуют телемост в честь значимой встречи на Эльбе
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Россия и США организуют телемост в честь значимой встречи на Эльбе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Вооруженные силы СССР и США 25 апреля 1945 года соединились у Эльбы недалеко от немецкого города Торгау. В честь значимого события Второй мировой войны Россия и Соединенные Штаты организуют телемост, сообщило ИА НСН.
О предстоящем мероприятии, которое состоится 25 апреля, рассказал президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский.
Мы планируем провести акцию телемост
Вашингтон-Москва. Мы пригласили двух послов: российского посла Анатолия Антонова в Вашингтоне и американского посла Джона Хантсмана в Москве, чтобы они сделали по этому поводу
какие-то  заявления
— Эдуард Лозанский.
Телемост начнется в 17:00 в Москве и в 10:00 в Вашингтоне. Россияне смогут поучаствовать в мероприятии у памятника «Дух Эльбы» на Парке Победы. Жителей США будут ждать у сооружения с аналогичным названием на Арлингтонском национальном кладбище.
Не менее одного миллиона человек примут участие в шествии «Бессмертного полка» 9 мая на Украине. Организаторы ищут всевозможные способы, чтобы значимое для многих мероприятие состоялось вновь.
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