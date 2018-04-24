Россия и США организуют телемост в честь значимой встречи на Эльбе

Эдуард Лозанский. О предстоящем мероприятии, которое состоится 25 апреля, рассказал президент Американского института в Москве

Мы планируем провести акцию телемост

Вашингтон-Москва. Мы пригласили двух послов: российского посла Анатолия Антонова в Вашингтоне и американского посла Джона Хантсмана в Москве, чтобы они сделали по этому поводу

какие-то заявления

— Эдуард Лозанский.

Телемост начнется в 17:00 в Москве и в 10:00 в Вашингтоне. Россияне смогут поучаствовать в мероприятии у памятника «Дух Эльбы» на Парке Победы. Жителей США будут ждать у сооружения с аналогичным названием на Арлингтонском национальном кладбище.