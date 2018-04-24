Москву и Вашингтон объединит телемост в годовщину встречи на Эльбе

25 апреля в честь годовщины одного из самых значимых событий Второй мировой войны Москву и Вашингтон соединит телемост. В этот день в 1945 году произошла знаменательная встреча советских и американских войск на реке Эльба недалеко от немецкого города Торгау . В результате встречи немецкие войска были расколоты на две части.

Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН рассказал, как годовщина известной встречи объединит Россию США в этот раз.

«Мы планируем провести акцию телемост Вашингтон-Москва. Мы пригласили двух послов: российского посла Анатолия Антонова в Вашингтоне и американского посла Джона Хантсмана в Москве, чтобы они сделали по этому поводу какие-то заявления», — рассказал Лозанский.

Акция начнется в 17:00 по московскому времени и в 10:00 по вашингтонскому. Жителей и гостей российской столицы будут ждать у памятника «Дух Эльбы», а в Вашингтоне граждане смогут прийти к такому же памятнику на Арлингтонском национальном кладбище.