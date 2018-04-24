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Москву и Вашингтон объединит телемост в годовщину встречи на Эльбе
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Москву и Вашингтон объединит телемост в годовщину встречи на Эльбе 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
25 апреля в честь годовщины одного из самых значимых событий Второй мировой войны Москву и Вашингтон соединит телемост. В этот день в 1945 году произошла знаменательная встреча советских и американских войск на реке Эльба недалеко от немецкого города Торгау. В результате встречи немецкие войска были расколоты на две части.
Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН рассказал, как годовщина известной встречи объединит Россию и США в этот раз.
«Мы планируем провести акцию телемост Вашингтон-Москва. Мы пригласили двух послов: российского посла Анатолия Антонова в Вашингтоне и американского посла Джона Хантсмана в Москве, чтобы они сделали по этому поводу какие-то заявления», — рассказал Лозанский.
Акция начнется в 17:00 по московскому времени и в 10:00 по вашингтонскому. Жителей и гостей российской столицы будут ждать у памятника «Дух Эльбы», а в Вашингтоне граждане смогут прийти к такому же памятнику на Арлингтонском национальном кладбище.
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