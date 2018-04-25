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Сотрудники зоопарка устроили ролевые игры прямо на улице
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Сотрудники зоопарка устроили ролевые игры прямо на улице 

News.ru 2 часа назад
В калининградском зоопарке прошил учения, посвященные отработке чрезвычайной ситуации «выход опасного животного на территорию зоопарка». В рамках учений сотрудник зоопарка выбежал на улицу в костюме тигра. Его коллеги, представители охранных предприятий, сотрудники муниципальной службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также представители полиции должны были поймать сбежавшего «амурского тигра».
На то, чтобы «обездвижить» животное при помощи медицинских препаратов, а также вернуть его в вольер, потребовалось 30 минут, отмечает пресс-служба зоопарка.
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