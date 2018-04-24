В Майкопе стартует акция «Георгиевская лента» 

С 24 апреля по 9 мая в столице Адыгеи пройдет традиционная патриотическая акция «Георгиевская лента».
Молодые волонтеры (студенты вузов и ссузов, представители молодежных общественных организаций, учащиеся школ) будут раздавать ленты — знак памяти о подвиге, совершенном в годы Великой Отечественной войны, — жителям Майкопа.
«Вручение георгиевских лент организуют в разных микрорайонах города: на пересечении улиц Пролетарской и Краснооктябрьской, на площади Ленина, на бульваре Победы (Черемушки), на бульваре по улице Шоссейной (Восход). В День Победы, 9 мая, ленты из рук добровольцев смогут получить участники торжественной церемонии возложения цветов на Центральном мемориале столицы», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
Планируется, что в рамках акции молодые волонтеры раздадут свыше 30 тысяч георгиевских лент.