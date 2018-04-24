Работу более 50 предприятий смогут увидеть жители столицы в рамках акции «День без турникетов» 11 и 12 мая

Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы. 11 и 12 мая в столице пройдет масштабная городская акция «День без турникетов», которую организует департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы . Горожане смогут увидеть работу высокотехнологичных предприятий, пообщаться с известными фотографами, артистами и журналистами. В акции примут участие более 50 предприятий, а также детские технопарки, — говорится в сообщении. Всего на 2018 год запланированы как минимум четыре познавательные городские акции «День без турникетов», которые уже поддержали более 100 предприятий. С экскурсией на перспективных московских производствах в этом году смогут побывать более 50 тысяч человек, — приводятся в сообщении слова Натальи Сергуниной , заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Свои двери откроют кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», компания Coca-Cola , технопарки «Нагатино», «Строгино», «Мосгормаш», технополис «Москва» и другие. В рамках акции «День без турникетов» мы предложим горожанам новый формат. Экскурсии на заводы будут совмещены с публичными беседами с популярными блогерами и концертами звезд прямо на производственных площадках. Основной целью является в интересной увлекательной форме рассказать и показать москвичам одни из лучших, необычных и самых интересных предприятий московской промышленности, попасть на которые в обычном режиме практически невозможно, — отметил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин Чтобы стать участником «Дня без турникетов», необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Регистрация начнется 27 апреля. Фото взято: http://tpmgm.ru/phpthumbsup/w/960/h/460/zc/1/src/uploads/IMG_3326.JPG