Уникальные фотографии напомнили о трагедии в Чернобыле

Звезды среди ликвидаторов

На снимке фоторепортера ТАСС Владимира Репика, сделанном в первых числах июля 1986 года, знаменитый певец Иосиф Кобзон запечатлен среди ликвидаторов. Он раздает автографы, но брови его нахмурены — артист явно понимает масштаб трагедии, но остаться в стороне не может, он приехал поддержать людей, борющихся с последствиями катастрофы. И это не первый его приезд в зону — Иосиф Кобзон уже выступал здесь с концертом 1 июня, то есть спустя буквально месяц после трагедии, пел четыре часа в Припяти. Сегодня врачи предполагают, что рак, с которым певец борется уже много лет, — родом из Чернобыля…

Вслед за Кобзоном, в августе 1986 года, в ангаре в непосредственной близости от взорвавшегося энергоблока с трехчасовым концертом выступал Валерий Леонтьев, получил свою дозу радиации и потом долго лечился. А еще спустя месяц в соседнем от Чернобыльской АЭС поселке Зеленый Мыс пела Алла Пугачева, собрав около семи тысяч зрителей. Местные рассказывают: когда начальство поинтересовалось у ликвидаторов, что вы хотите — продукты или деньги, те ответили: привезите Аллу! И она не отказала, приехала.

По зоне отчуждения

Накануне 25-летия аварии в Припяти, что в двух километрах от ЧАЭС, побывал корреспондент ТАСС Сергей Андреев и запечатлел заброшенный детский сад. Город после трагедии превратился в мертвую радиоактивную зону, которую покинули все жители. По сей день посещение Припяти опасно для здоровья, и наведываются сюда лишь безбашенные сталкеры-экстремалы. А два года назад белорусскую зону отчуждения посетил Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Вот что он рассказал:

— Мне теперь понятно, где заканчивается реальная опасность и начинаются мифы. Можно заходить в зараженную зону, но нужно очень четко себе представлять, где можно находиться, а где нельзя, где можно останавливаться, а где нельзя, что можно пробовать, а что нет, что можно брать в руки, а чего лучше избежать. И если возникли сомнения — поднеси дозиметр, послушай его и посмотри…

Мы вас помним

Траурные мероприятия по случаю каждой годовщины аварии проходят в городах России, Беларуси и Украины. На снимке журналиста агентства, сделанном в украинском Славутиче, — мемориал, посвященный погибшим чернобыльцам. Жители города — родные, друзья, коллеги атомщиков и выжившие ликвидаторы — принесли свечи и возложили к памятнику цветы. Вспоминали тех, кто в первые же минуты аварии, ликвидируя пожар на взорвавшемся энергоблоке, погиб от смертельной дозы радиации.