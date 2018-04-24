Ещё
На оплату услуг и покупку товаров оренбуржцы тратят больше 70% своих доходов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины

На оплату услуг и покупку товаров оренбуржцы тратят больше 70% своих доходов 

ProOren 59 минут назад
Фото: ProOren
За два месяца 2018 года объем денежных доходов населения Оренбургской области составил 82,2 млрд рублей. При этом расходы населения составили 80,3 млрд рублей. В среднем оренбуржцы получали в январе-феврале по 20,7 тысяч рублей в месяц, передает Оренбургстат.
По информации региональной статистической службы, реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за этот период выросли на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Однако с учетом единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей, реальные доходы снизились на 3,9%.
В структуре расходов большая часть приходится на так называемые потребительские расходы: покупку товаров и оплату услуг. За январь-февраль 2018 года на эту статью расходов было потрачено 64,8 млрд рублей. Это составляет 78,8% от общего объема доходов, и на 7,4% (4,4 млрд рублей) больше чем в том же периоде в 2017 году.
На оплату обязательных платежей и разнообразных взносов в первых двух месяцах этого года направлено 11,3% от всех доходов. В 2017 году в январе-феврале на эту статью приходилось 10,7%.
«На «накопительные» статьи расходов, такие как, сбережения во вкладах и ценных бумагах, изменения на счетах физических лиц-предпринимателей, изменение задолженности по кредитам, приобретение иностранной валюты, покупка жилья, скота и птицы в январе-феврале 2018 года населением было израсходовано 7,6% денежных доходов, что ниже уровня января-февраля 2017 года на 5,9 процентного пункта», — говорится в сообщении.
ProOren: последние новости
Федерация профсоюзов Оренбуржья отказала в проведении совместной монстрации В Оренбурге запускают садоводческие маршруты За испорченный телевизор магазин в Орске выплатит более 80 тысяч рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр355
Арестован главный экономист ЦБ72
Армения может уйти от России369
«Это контрольный выстрел в голову»95
Порошенко обратился с просьбой к националистам74
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
02:00
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Происшествия
00:51
Семья Принса нашла виновных в его смерти
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение