На оплату услуг и покупку товаров оренбуржцы тратят больше 70% своих доходов

За два месяца 2018 года объем денежных доходов населения Оренбургской области составил 82,2 млрд рублей. При этом расходы населения составили 80,3 млрд рублей. В среднем оренбуржцы получали в январе-феврале по 20,7 тысяч рублей в месяц, передает Оренбургстат.

По информации региональной статистической службы, реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за этот период выросли на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Однако с учетом единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей, реальные доходы снизились на 3,9%.

В структуре расходов большая часть приходится на так называемые потребительские расходы: покупку товаров и оплату услуг. За январь-февраль 2018 года на эту статью расходов было потрачено 64,8 млрд рублей. Это составляет 78,8% от общего объема доходов, и на 7,4% (4,4 млрд рублей) больше чем в том же периоде в 2017 году.

На оплату обязательных платежей и разнообразных взносов в первых двух месяцах этого года направлено 11,3% от всех доходов. В 2017 году в январе-феврале на эту статью приходилось 10,7%.

«На «накопительные» статьи расходов, такие как, сбережения во вкладах и ценных бумагах, изменения на счетах физических лиц-предпринимателей, изменение задолженности по кредитам, приобретение иностранной валюты, покупка жилья, скота и птицы в январе-феврале 2018 года населением было израсходовано 7,6% денежных доходов, что ниже уровня января-февраля 2017 года на 5,9 процентного пункта», — говорится в сообщении.