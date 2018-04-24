За долги южноуральца расплачивался его однофамилец 

Южноуральские судебные приставы перепутали должников. Вместо жителя Челябинска по счетам пришлось платить мужчине из Ставропольского края. Причиной ошибки стала схожесть анкетных данных двух человек: идентичные фамилия, имя, отчество и дата рождения, пишет прокуратура Челябинской области.
Ранее «ФедералПресс» уже писал о подобной ситуации: житель Екатеринбурга вынужден был оплатить долг за земельный участок в Тюменской области вместо своего полного тезки.
«Нечаянный» должник из Стравропольского края, со счетов которого в январе-феврале 2018 года пропала крупная сумма, обратился к правоохранителям.
«В ходе проверки прокуратуры области незаконные меры принудительного исполнения отменены», — подчеркнули в ведомстве.
Фото: Денис Кочкин