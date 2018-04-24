Депутат Госсовета Удмуртии Андрей Лямин сложил свои полномочия

Ижевск. Удмуртия . Депутат Госсовета Удмуртии Андрей Лямин сложил свои полномочия. Этот вопрос рассмотрели на очередной сессии республиканского парламента.

«В Госсовет поступило заявления Лямина Андрея о досрочном прекращений полномочий. Предлагается досрочно прекратить полномочия, на основании письменного заявления», -сказала председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртской Республики по общественной безопасности, регламенту и организации работы Елена Дербилова.