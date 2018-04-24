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Депутат Госсовета Удмуртии Андрей Лямин сложил свои полномочия
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Депутат Госсовета Удмуртии Андрей Лямин сложил свои полномочия 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Депутат Госсовета Удмуртии Андрей Лямин сложил свои полномочия. Этот вопрос рассмотрели на очередной сессии республиканского парламента.
«В Госсовет поступило заявления Лямина Андрея о досрочном прекращений полномочий. Предлагается досрочно прекратить полномочия, на основании письменного заявления», -сказала председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртской Республики по общественной безопасности, регламенту и организации работы Елена Дербилова.
Лямин был членом депутатской фракции Единая Россия, являлся членом постоянной комиссии по труду, социальной политике и делам ветеранов.
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