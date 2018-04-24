«Омскэнерго» обеспечит надёжное электроснабжение региона в период паводка

Специалисты «Омскэнерго» определили перечень энергообъектов, находящихся в зоне возможного подтопления, провели комплекс профилактических мер для безаварийного прохождения весеннего половодья: обследовали фундаменты опор ЛЭП, подготовили дренажные механизмы и водоотводные каналы на территориях подстанций. Также организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад, полностью укомплектованных необходимым оборудованием, спецтехникой, плавсредствами, насосами и средствами связи.

Энергетики разработали для всех районов Омской области резервные схемы электроснабжения. На оптимальной удаленности от социально-значимых объектов расположены более 150 передвижных автономных источников снабжения электроэнергией.

«Подразделения «Омскэнерго» во всех районах области готовы к прохождению паводкового периода, готовы обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение наших потребителей», — подчеркнул заместитель генерального директора — директор филиала «Омскэнерго» Сергей Моденов.