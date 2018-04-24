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Нижегородцы смогут получить ряд социальных услуг бесплатно
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Нижегородцы смогут получить ряд социальных услуг бесплатно 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Не менее десяти новых социальных проектов планируется запустить в Нижегородской области в 2018 году. Благодаря им жители региона смогут получить ряд дополнительных услуг бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на Центр инноваций социальной сферы.
Программы будут финансироваться из бюджета региона. Одним из первых пилотных негосударственных социальных проектов станет Центр социального обслуживания населения в Сарове.
«Сотрудники Центра оказывают те же услуги, что и государственная соцзащита, но своим конкурентным преимуществом видят более внимательное отношение к подопечным. Кроме того, специалисты организации готовы оказывать дополнительные услуги, например, мытье окон, более продолжительное нахождение в квартире вместе с пожилым человеком», — пояснил директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Игорь Седых.
Как сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора Евгений Люлин, глава региона Глеб Никитин поручил направить не менее 10% бюджетного финансирования социальной сферы в негосударственный сектор. По его словам, важно повысить конкуренцию на рынке социальных услуг, чтобы у нижегородцев был более богатый выбор: обращаться в государственную службу социального сопровождения пожилых людей или получить эту же услугу у негосударственной организации.
"Станет больше конкуренция — повысится и качество. Зачастую благотворители, некоммерческие организации и социальный бизнес решают социальные задачи лучше, чем государственные службы. Надо поддержать эти инициативы», — сказал Люлин.
Напомним, врачи бесплатно обследовали нижегородцев во Всемирный день здоровья.
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