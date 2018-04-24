Нижегородцы смогут получить ряд социальных услуг бесплатно

Не менее десяти новых социальных проектов планируется запустить в Нижегородской области в 2018 году. Благодаря им жители региона смогут получить ряд дополнительных услуг бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на Центр инноваций социальной сферы.

Программы будут финансироваться из бюджета региона. Одним из первых пилотных негосударственных социальных проектов станет Центр социального обслуживания населения в Сарове

«Сотрудники Центра оказывают те же услуги, что и государственная соцзащита, но своим конкурентным преимуществом видят более внимательное отношение к подопечным. Кроме того, специалисты организации готовы оказывать дополнительные услуги, например, мытье окон, более продолжительное нахождение в квартире вместе с пожилым человеком», — пояснил директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Игорь Седых.

Как сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора Евгений Люлин , глава региона Глеб Никитин поручил направить не менее 10% бюджетного финансирования социальной сферы в негосударственный сектор. По его словам, важно повысить конкуренцию на рынке социальных услуг, чтобы у нижегородцев был более богатый выбор: обращаться в государственную службу социального сопровождения пожилых людей или получить эту же услугу у негосударственной организации.

"Станет больше конкуренция — повысится и качество. Зачастую благотворители, некоммерческие организации и социальный бизнес решают социальные задачи лучше, чем государственные службы. Надо поддержать эти инициативы», — сказал Люлин.

Напомним, врачи бесплатно обследовали нижегородцев во Всемирный день здоровья.