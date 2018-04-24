Как стать специалистом в области гериатрии

Поступить в ординатуру и аспирантуру по крайне актуальной специальности «гериатрия» можно в Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова.

Франции, Швеции. Конкурсный набор на эту специальность будет проходить на базе кафедры болезней старения РНИМУ им. Н. И. Пирогова с 14 мая по 20 июня. Прошедшие конкурс ординаторы будут изучать заболевания старческого возраста на базе Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ) Минздрава России — это ведущее российское научное и образовательное учреждение в области геронтологии. На втором году обучения предусмотрена возможность участия в исследованиях на базе РГНКЦ Минздрава России, а также оплачиваемые стажировки в клиниках и университетах Израиля

Выпускникам ординатуры и аспирантуры точно гарантирована занятость. Гериатрия сегодня одна из самых востребованных областей медицины — ведь в в мире все больше пожилых людей, и Россия не исключение среди других стран. Уже четыре года как в стране существует служба гериатрической помощи, а с этого года она входит в систему ОМС.

«Нам необходимо увеличить число высококвалифицированных гериатров с углубленными знаниями по проблеме старения. С этой целью мы и набираем талантливых студентов и врачей в аспирантуру и клиническую ординатуру, — говорит директор «Российского геронтологического научно-клинического центра» Минздрава России Ольга Ткачёва

Подробнее о конкурсе в ординатуру и аспирантуру по специальности «гериатрия» можно узнать на сайте РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

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