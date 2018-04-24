ДГК увеличила производство электроэнергии в I квартале на 14% — до 7,8 млрд кВт•ч

Дальневосточная генерирующая компания (ДГК, входит в «Русгидро» ) увеличила выработку электроэнергии в январе-марте 2018 года на 14% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 7,8 млрд кВт•ч, говорится в сообщении компании.

Отпуск электроэнергии увеличился в январе-марте на 9% и составил 9,4 млн Гкал.

«Электростанции Дальневосточной генерирующей компании в первом квартале 2018 года выработали свыше 7,8 млрд кВт•ч электрической энергии. Отпуск тепловой энергии составил более 9,4 млн Гкал. По сравнению с первым кварталом 2017 года выработка электроэнергии выросла на 960 млн кВт•ч, или 14%. За то же время отпуск тепла оказался выше на 777 тыс. Гкал, или 9%», — отмечает ДГК.

Рост выработки электрической энергии тепловых электростанций ДГК обусловлен снижением объёмов производства гидроэлектростанций относительно аналогичного периода прошлого года на 8,1% на фоне роста электропотребления территории ОЭС Востока на 5,7% относительно первого квартала 2017 года. Увеличение отпуска тепла связано с более низкими температурами наружного воздуха, наблюдавшимися по всей зоне действия компании в январе-феврале 2018 года.

Как отмечает компания, в целом более высокие результаты выработки за первый квартал 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показали почти все филиалы компании.

Филиал «Приморская Генерация» увеличил выработку электроэнергии на 15,9%, тепловой энергии — на 8,65%. Энергообъекты филиала «Хабаровская Генерация» нарастили выработку электроэнергии на 9,9%, тепловой энергии — на 10,4%. Результаты по выработке энергии филиала «Амурская Генерация» оказались выше на 15% по электроэнергии и на 8,5% по тепловой энергии. Филиал «Нерюнгринская ГРЭС» показал рост выработки в 16,1% по электричеству и 4,7% по теплу. Приморская ГРЭС в сравнении с прошлым годом увеличила выработку электричества на 18,4%, а тепла — на 16,7%.