Движение, которое объединило людей по всему миру. Как «Бессмертный полк» стал массовым явлением

Круглый стол на тему «Бессмертный полк — 2018» прошел в эфире сетевого вещания «ВМ». Эксперты поговорили о том, почему изначально небольшая акция стала международным явлением, а также обсудили дальнейшие формы, в которые может переродиться проект.

В прошлом году акция «Бессмертный полк» всколыхнула всю Россию и никого не оставила равнодушным. На улицы страны вышли тысячи людей с портретами своих родных, погибших в Великой Отечественной войне. Проект оказался самым массовым мероприятием за последние десять лет. Отмечается, что в этом году участие в шествии примет еще больше людей.

— Яркое рождение этой акции случилось в 2015 году, когда «Бессмертный полк» прошел в Москве по Красной площади вместе с президентом страны, — сказала исполнительный директор фонда «Народный проект», руководитель пресс-службы региональной патриотической общественной организации «Бессмертный полк Москвы» Елена Калгина. — Кроме того, жители многих городов по всему миру также вышли на улицу 9 мая. И такое нарастающее внимание к мероприятию мы наблюдаем последние четыре года.

— Подлинную массовость акция обрела только после 2014 года, — поделился своим мнением председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин . — А «Бессмертный полк» в 2015 году стал выражением изменившейся атмосферы в обществе. И поменяло ее присоединение Крыма к России. Это шествие обозначило три народные ценности — патриотизм, справедливость и свободу. Все вместе они позволили пройти экономический кризис, однако впереди нас также ждут непростые времена. А «Бессмертный полк» станет залогом того, что мы выдержим все испытания.

Важность архивных работ отметил и представитель Союза поисковых отрядов Николай Красиков.

— Отношение к потерянным бойцам может быть только одно — чужих героев нет, все родные. Сложностей при поиске множество. Допустим, подняли бойца, медальон разбит. На поле он один. Его судьбу можно узнать только благодаря проекту «Архивный батальон».

Подняли участники круглого стола и вопрос о том, кто возьмет на себя функцию организации народного проекта.

— В наше время были тимуровцы, — отмечает Сидоренко. — Мы просыпались рано утром, мыли подъезды, когда нас никто не видит, помогали пожилым людям. Именно таких форм должно быть больше, когда все делается ради пользы, а не для пиара.

— «Бессмертный полк» — это хрупкое явление. Вмешательство власти может только навредить, — считает Калгина. — Поэтому с губернаторами регионов проводим разъяснительные работы, просим их относиться к этому чутко.

По словам руководителя проекта «Наша армия» Степана Зотова, в данном случае важно обойтись без агитации.

— Главное — не сильно призывать к чему-то. Акция защищает наши общие ценности. В этом и секрет успеха проекта — в его чистоте, — говорит Зотов

В ходе круглого стола эксперты обсудили практику, когда во время акции портрет героя несет не его родственник, а доброволец.

— Очень много пожилых людей звонят нам, обращаются через знакомых, — рассказывает Елена Калгина. — Например, у женщины был муж или брат, которые погибли на войне. Она хотела бы принять участие в шествии, но выйти из дома не может — уже не по силам. В прошлом году добровольцы несли такие портреты. В этом году мы тоже обратились ко всем волонтером с призывом помочь пожилым людям.

— Здесь самое важное, чтобы тот, кто нес портрет, знал, чей он, — заметил Степан Зотов.

— Это память прежде всего о наших предках, родственниках, тех, кто заплатил высокую цену за победу, — отметил продюсер и режиссер Федор Попов . — «Бессмертный полк» — движение народное, инициатива его проведения идет не от власти, а снизу, от народа. Поэтому это абсолютно искренне мероприятие. До сих пор почти пять миллионов участников войны числятся пропавшими без вести. Поэтому «Бессмертный полк» не просто патриотическая акция. Это проект, призванный стряхнуть пыль неизвестности с судьбы тех, кто пожертвовал своей жизнью ради своих детей и внуков. Ведь люди шли на войну, чтобы отстоять свою страну, свою культуру, свое будущее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Красный цвет Праздника