В Ульяновске приняли закон о восстановлении плодородия сельхозугодий

Снижение почвенного плодородия — следствие целого комплекса факторов. Благодаря совершенствованию технологий возделывания и появлению новых сортов средняя урожайность сельхозкультур по сравнению с доперестроечными показателями выросла, но вместе с ней увеличилось и количество питательных элементов, выносимых из земли. При этом объем вносимых в поля минеральных удобрений снизился из-за постоянного роста цен на них и стремления сельхозпроизводителей сэкономить.

Схожая ситуация и с органическими удобрениями. В советское время стада крупного рогатого скота, дающего не только молоко с мясом, но и навоз, имелись в каждом колхозе. Сейчас подавляющее большинство производителей от животноводства отказываются из-за низкой по сравнению с чистым растениеводством рентабельности и длительными сроками окупаемости вложений. В итоге количество вносимых органических удобрений по сравнению с советским периодом в среднем снизилось с 3,5 до 1,5 тонны на гектар, а чтобы восстановить утраченное плодородие земель, по оценкам специалистов, нужно вносить не менее семи тонн органики. Одной соломой, оставшейся после уборки урожая, гумус не восстановишь.

Еще одним фактором снижения плодородия стало то, что большинство сельхозпроизводителей, подчиняясь экономической конъюнктуре, отказались от научно обоснованных севооборотов, чаще допустимого засевая свои поля рентабельными культурами и отказываясь от, к примеру, бобовых, которые повышают плодородие, но не очень высоко котируются на рынке.

Сельхозпредприятиям, которые выполнят ряд условий для сохранения почвенного плодородия, выделят дополнительные субсидии

В итоге — постепенное снижение качества почвы. По данным станции агрохимической службы (САС) «Ульяновская» (организация специализируется на мониторинге плодородия полей), только за 2017 год каждый гектар региональных угодий оскудел в среднем на 183,5 килограмма питательных элементов — азота, фосфора и калия. Иными словами, сельхозпроизводители вместе с урожаем забрали у земли гораздо больше условного плодородия, нежели внесли в виде минеральных и органических удобрений.

— Такая тенденция прослеживается с 1992 года, — пояснил «РГ» замдиректора САС «Ульяновская» Денис Лобачев. — В советское время баланс элементов питания был положительным, то есть почве возвращали больше, чем у нее забирали. Для понимания: для бездефицитного баланса в 2017 году в среднем на гектар в регионе нужно было внести 108 килограммов удобрений (в пересчете на действующее вещество), а внесли всего 23,9 килограмма — в четыре с лишним раза меньше.

В министерстве сельского хозяйства Ульяновской области надеются, что новый региональный закон, разработанный при участии ученых, поможет повернуть ситуацию вспять. По словам главы минсельхоза Михаила Семенкина, документ предусматривает предоставление дополнительных субсидий из областного бюджета тем сельхозпредприятиям, которые выполняют ряд прописанных в законе условий, необходимых для сохранения и повышения почвенного плодородия. Среди них отказ от сева подсолнечника на одном участке чаще одного раза в пять лет, недопустимость выращивания сахарной свеклы на одном и том же поле два года подряд, необходимость измельчения и заделки в почву остатков сельхозкультур, образующихся после уборки, и недопустимость их сжигания.

Как подчеркнул Семенкин, никаких санкций за несоблюдение этих условий законом не предусмотрено — каждый сам волен решать, как ему вести хозяйство.

— Это не кнут, накладывающий на производителей новые обязательства, а пряник, дающий возможность получить от государства дополнительный бонус (помимо уже предусмотренных законодательством субсидий) тем, кто будет следовать рекомендациям науки и добиваться повышения плодородия, — пояснил Семенкин. — Я убежден, что со временем все убедятся в правильности такого подхода, ведь сельхозпроизводитель финансово заинтересован в том, чтобы поля, на которых он работает, давали более высокие урожаи, а они напрямую зависят от плодородия.

Эксперты, положительно оценивая сам факт появления подобного документа, указывают на ряд имеющихся в нем недостатков. Так, по словам ректора Ульяновского аграрного университета Александра Дозорова, в законе не прописана необходимость таких важных мероприятий, как известкование закисленных почв, применение фунгицидов (средств химической защиты растений от болезней. — Прим. «РГ»), внесение минеральных удобрений, использование сидератов (растений, выращиваемых специально для повышения плодородия почв). Как пояснили разработчики закона, в первоначальной редакции пункты, о которых сказал Дозоров, присутствовали, но специалисты правового управления областного заксобрания исключили их, ссылаясь на противоречие другим нормативным документам.

Еще один вопрос к авторам закона возник у самих сельхозпроизводителей: кто и как будет контролировать его исполнение? Как понять, сколько лет назад на одном из нескольких тысяч полей региона сеяли подсолнечник?

По словам директора департамента производства сельхозпродукции ульяновского минсельхоза Ольги Лащенковой, с 2017 года регион участвует в работе по созданию единой федеральной информационной системы мониторинга земель сельхозназначения, в которой постепенно появятся данные о каждом участке: кто и с какого времени на нем работает, что и когда на нем выращивали, каково его плодородие. Именно эта система со временем позволит властям контролировать исполнение регионального закона о плодородии.