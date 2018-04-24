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В Волжском «запоют» все фонтаны города
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В Волжском «запоют» все фонтаны города 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В субботу во всех уголках города Волжский одновременно «заиграют» все фонтаны.
— В парке «ВГС» водный аттракцион включится под нежные звуки вальса, — рассказали в пресс-службе администрации Волжского. — Запуск фонтана станет красивым финалом праздника и на площади в 18 микрорайоне — вся программа пройдет в стиле фильма «Пятый элемент».
Каскад фонтанов «распустится» и в парке «Волжский». Горожане смогут посмотреть на запуск светомузыкальных аттракционов в прямом эфире и на большом экране на площади Ленина.
Открытие водного сезона ждут и в Волгограде. В администрации уточняют, что традиционно фонтаны города включаются к 1 мая.
На прошлой неделе V1.ru писал о том, как волгоградские коммунальщики готовят к запуску фонтан в сквере Симбирцева. Рабочие, успевшие прочистить форсунки и подлатать стены водного сооружения, выкрашивают их в ярко-малиновый и голубой цвета.
Еще один фонтан накануне дня Победы откроется в мемориальном парке Мамаева кургана. Под музыку из нового светомузыкального аттракциона забьет больше 70 струй. О строительстве нового 16-метрового сооружения читайте в нашем репортаже.
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