В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1-5,2

ТАСС , 24 апреля. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в ночь на вторник в провинции Адыяман на юго-востоке Турции . Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям.

Эпицентр подземных толчков находился в 4 км к северо-востоку от города Самсат . Очаг стихии залегал на глубине 7 км.

Между тем, по данным Геологической службы США , магнитуда землетрясения составила 5,2. После основного удара сейсмологи зафиксировали еще порядка восьми повторных толчков магнитудой от 1,4 до 2,7.

В результате землетрясения повреждены некоторые здания. Данные о пострадавших не поступали.