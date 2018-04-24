В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1-5,2 

ТАСС, 24 апреля. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в ночь на вторник в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям.
Эпицентр подземных толчков находился в 4 км к северо-востоку от города Самсат. Очаг стихии залегал на глубине 7 км.
Между тем, по данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,2. После основного удара сейсмологи зафиксировали еще порядка восьми повторных толчков магнитудой от 1,4 до 2,7.
В результате землетрясения повреждены некоторые здания. Данные о пострадавших не поступали.