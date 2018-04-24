Ещё
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1-5,2
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1-5,2 

ТАСС 38 минут назад
ТАСС, 24 апреля. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в ночь на вторник в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям.
Эпицентр подземных толчков находился в 4 км к северо-востоку от города Самсат. Очаг стихии залегал на глубине 7 км.
Между тем, по данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,2. После основного удара сейсмологи зафиксировали еще порядка восьми повторных толчков магнитудой от 1,4 до 2,7.
В результате землетрясения повреждены некоторые здания. Данные о пострадавших не поступали.
ТАСС: последние новости
Главы МИД G7 договорились в Торонто защищать мировой порядок и бороться с терроризмом Опрос: большинство американцев выступает за ужесточение санкций в отношении России ЦБ не предоставил материалы проверок "Росгосстраха" в МВД, но проинформировал ведомство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр281
Арестован главный экономист ЦБ63
Армения может уйти от России319
«Это контрольный выстрел в голову»82
Порошенко обратился с просьбой к националистам68
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
02:00
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Происшествия
00:51
Семья Принса нашла виновных в его смерти
Шоу-бизнес Происшествия
00:46
Порошенко обратился с просьбой к националистам
Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение