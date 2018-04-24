Число пострадавших при землетрясении на юго-востоке Турции возросло до 39

Как сообщило ранее во вторник Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в районе Самсат провинции Адыяман в 3.34 (совпадает с мск), очаг находился на глубине 7 километров. По первым сообщениям, легкие ранения получили 13 местных жителей.

"В результате землетрясения в Адыямане пострадали 39 человек, 35 продолжают лечение. Тяжелораненых нет", — цитирует министра агентство Anadolu.