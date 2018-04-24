Ещё
Число пострадавших при землетрясении на юго-востоке Турции возросло до 39
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число пострадавших при землетрясении на юго-востоке Турции возросло до 39 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: Аргументы и Факты
АНКАРА, 24 апр — РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Адыяман на юго-востоке Турции возросло до 39, сообщил глава минздрава страны Ахмет Демирджан.
Как сообщило ранее во вторник Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в районе Самсат провинции Адыяман в 3.34 (совпадает с мск), очаг находился на глубине 7 километров. По первым сообщениям, легкие ранения получили 13 местных жителей.
"В результате землетрясения в Адыямане пострадали 39 человек, 35 продолжают лечение. Тяжелораненых нет", — цитирует министра агентство Anadolu.
РИА Новости: последние новости
В Армении отмечают день памяти жертв геноцида армян в Османской империи В Казани создали рабочую группу по вопросам утилизации мусора "Его называли Чума": как оперативник Алексей Чумаченко стал грозой бандитов
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины239
Кремль готовит суперманевр474
Британия ответила РФ по делу Скрипаля53
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма41
Что Россия проиграла в Армении70
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение