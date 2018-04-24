Российские евреи отпразднуют иудейский День Победы 10 мая

Российские евреи отпразднуют День Спасения и Освобождения — день победы над фашизмом, который, по иудейскому календарю, в этом году приходится на 10 мая. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК).

«В Москве и более чем в 60 других городах по всему миру отпразднуют в этом году День Спасения и Освобождения — новый еврейский религиозный праздник, посвященный Победе над нацизмом и приуроченный к капитуляции нацистской Германии 9 мая 1945 г. Из-за особенностей иудейского календаря эта дата, установленная на 26-е число иудейского месяца Ияра (соответствует 9 мая 1945 г.), каждый год выпадает на разные дни. В этом году — на 10 мая», — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что Москва по традиции станет одним из главных центров международной программы торжеств. На празднование Дня Спасения и Освобождения сюда прибудет главный раввин Израиля Давид Лау. 10 мая он откроет в столице международную научную конференцию «Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа». В этот же вечер сотни человек соберутся в Московской Хоральной синагоге и других синагогах города на главную молитву в благодарность воинам-победителям. На следующее утро, 11 мая, пройдет церемония возложения венков у Могилы Неизвестного Солдата.