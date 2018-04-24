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Российские евреи отпразднуют иудейский День Победы 10 мая
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Российские евреи отпразднуют иудейский День Победы 10 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Российские евреи отпразднуют День Спасения и Освобождения — день победы над фашизмом, который, по иудейскому календарю, в этом году приходится на 10 мая. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК).
«В Москве и более чем в 60 других городах по всему миру отпразднуют в этом году День Спасения и Освобождения — новый еврейский религиозный праздник, посвященный Победе над нацизмом и приуроченный к капитуляции нацистской Германии 9 мая 1945 г. Из-за особенностей иудейского календаря эта дата, установленная на 26-е число иудейского месяца Ияра (соответствует 9 мая 1945 г.), каждый год выпадает на разные дни. В этом году — на 10 мая», — сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что Москва по традиции станет одним из главных центров международной программы торжеств. На празднование Дня Спасения и Освобождения сюда прибудет главный раввин Израиля Давид Лау. 10 мая он откроет в столице международную научную конференцию «Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа». В этот же вечер сотни человек соберутся в Московской Хоральной синагоге и других синагогах города на главную молитву в благодарность воинам-победителям. На следующее утро, 11 мая, пройдет церемония возложения венков у Могилы Неизвестного Солдата.
«День Спасения и Освобождения — это не альтернатива Дню Победы, а его религиозное продолжение. Прежде всего, это праздник благодарности — благодарности советскому народу, который смог победить зло, угрожавшее всему миру в целом и еврейскому народу, в частности. Этот день объединяет Россию и Израиль, народы которых всегда будут помнить, что ничто и никогда не должно угрожать человеческой жизни и безопасности. Благодаря включению этого дня в религиозный календарь долгие столетия люди будут чтить подвиги воинов СССР и их союзников», — отметил инициатор праздника, вице-президент Российского еврейского конгресса, президент Фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.
В пресс-службе также подчеркнули, что с каждым годом география празднования расширяется. В этом году одновременно с российской столицей торжественные мероприятия пройдут в этот день в разных городах Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Израиля, Латвии, Украины, а также в Амстердаме, Берлине, Будапеште, Буэнос-Айресе, Варшаве, Вене, Гуанчжоу, Лондоне, Нью-Йорке, Риме, Париже, Сиднее и других крупных городах.
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