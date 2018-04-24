В марте в Китае более 4900 человек были наказаны за нарушение «Правил из восьми пунктов»

Пекин, 24 апреля / Синьхуа / — В марте 2018 года были выявлены 3516 случаев нарушения «Правил из восьми пунктов», 4910 нарушителей были привлечены к ответственности, сообщается на совместном сайте Центральной комиссии по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета КНР

Как уточняется в сообщении, 807 выявленных нарушений были связаны с выплатой надбавок и компенсаций, 600 — с получением материальных ценностей и денежных средств в виде подарков, 574 — с комплектованием и использованием служебных автомобилей, 453 — с организацией застолий за казенный счет, 426 — с проведением чрезмерно пышных свадебных и похоронных церемоний, 167 — с использованием средств казны на оплату туристических поездок внутри страны и 10 — поездок за границу, 134 — со строительством роскошных общественных и служебных зданий, остальные 345 нарушений касались других вопросов.

В числе привлеченных к ответственности — 74 должностных лиц в ранге начальника управления, 561 — начальника отдела.

С начала 2018 года по 31 марта, по всему Китаю были вывялены 10 тыс. 90 случаев нарушений «Правил из восьми пунктов», 14 тыс. 141 нарушителей были привлечены к ответственности.

Именно в этих целях в декабре 2012 года Политбюро ЦК КПК приняло «Правила из восьми пунктов». -0-