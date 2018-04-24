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Приморские аграрии сажают картофель и овощи
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Приморские аграрии сажают картофель и овощи 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, овощи и картофель начали сажать на полях Октябрьского, Надеждинского, Партизанского районов и в Артеме.
«На сегодняшний день посажено почти 180 гектаров овощей и картофеля», — отметили в ведомстве.
Кроме того, сельхозпроизводители продолжают сев ранних зерновых и кукурузы.
«На полях края посеяно более 23,5 тысяч гектаров пшеницы, овса и ячменя, а также 300 гектаров кукурузы в Пограничном районе», — добавили специалисты.
Напомним, ранее вице-губернатор Валентин Дубинин заявил, что в 2018 году планируется засеять до 495 тысяч гектаров пашни.
«И здесь особенно важна наша поддержка. Всего из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям в 2018 году будет направлено порядка 2,8 миллиардов рублей. Увеличены субсидии на техническую модернизацию, развитие молочного животноводства, крестьянско-фермерских хозяйств, производство тепличных овощей», — подчеркнул заместитель главы региона.
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