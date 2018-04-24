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Вагоны нового поколения — инструмент повышения эффективности грузовых перевозок
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Вагоны нового поколения — инструмент повышения эффективности грузовых перевозок 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
В ходе своего выступления спикер отметил, что для развития железнодорожного транспорта необходимо тесное взаимодействие всех участников перевозочного процесса: инфраструктуры, вагоностроителей, грузовладельцев, операторов и представителей ремонтного комплекса. Только комплексный подход позволит добавиться высоких результатов.
За последние несколько лет вагоностроительные предприятия под эгидой РЖД внесли существенный вклад в развитие отрасли. Прежде всего, это связано с массовым производством вагонов с повышенной осевой нагрузкой 25 тс. Сегодня на сети работают свыше 100 тыс. вагонов нового поколения разных производителей. Такие вагоны значительно отличаются от аналогов на тележке 18-100 повышенной грузоподъемностью, увеличенными объемом кузова и сроком службы, расширенным межремонтным интервалом. Эти и другие технические и эксплуатационные преимущества позволяют сократить стоимость перевозки тонны груза, снизить время и затраты на маневровые работы по отцепке вагонов от поезда и подачи их на ремонтные пути, уменьшить стоимость жизненного цикла вагона.
Согласно статистике РЖД, вагоны нового поколения производства НПК ОВК в текущий отцепочный ремонт направляются до 5 раз реже, чем аналоги на тележке 18-100. Так, в 2017 году средний пробег тихвинских вагонов до отцепки в ремонт составил почти 240 тыс. км против 46 тыс. км у вагонов старого поколения. А максимальный пробег без ремонта для вагона ОВК превысил 680 тыс. км. Как отметил Дмитрий Лосев, данный вагон по-прежнему находится в эксплуатации. Такие эксплуатационные результаты достигаются прежде всего благодаря повышенной надежности узлов ходовой части.
В заключении своего выступления Дмитрий Лосев подчеркнул, что замещение старого парка вагонами нового поколения позволит вывести эксплуатационную работу сети на абсолютно новый уровень и придать импульс развитию отрасли.
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