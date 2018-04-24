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Россиянки, обвиненные в терроризме в Афганистане, вернулись на родину
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Россиянки, обвиненные в терроризме в Афганистане, вернулись на родину 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Гражданки России 23 апреля вернулись со своими малолетними детьми из Кабула в Москву. Об этом сообщается в пресс-релизе, обнародованном на сайте российского посольства в Исламской Республике Афганистан.
Они были задержаны в этой стране по подозрению в причастности к деятельности террористической организации «Ансарулла» и в прошлом году приговорены к тюремному заключению сроком на 1 год и 1 месяц. Вместе со своими детьми содержались под стражей в тюрьме Кабула.
Находясь в заключении, женщины изъявили желание вернуться на родину. В этой связи посольство РФ в Афганистане оказало активное содействие в их освобождении из тюрьмы, установлении контактов с родственниками и возвращении в Россию.
"Посольство России в Афганистане выражает признательность афганским правоохранительным органам за тесное сотрудничество в деле освобождения росгражданок", — отмечается в пресс-релизе.
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