Россиянки, обвиненные в терроризме в Афганистане, вернулись на родину

Они были задержаны в этой стране по подозрению в причастности к деятельности террористической организации «Ансарулла» и в прошлом году приговорены к тюремному заключению сроком на 1 год и 1 месяц. Вместе со своими детьми содержались под стражей в тюрьме Кабула.

Находясь в заключении, женщины изъявили желание вернуться на родину. В этой связи посольство РФ в Афганистане оказало активное содействие в их освобождении из тюрьмы, установлении контактов с родственниками и возвращении в Россию.

"Посольство России в Афганистане выражает признательность афганским правоохранительным органам за тесное сотрудничество в деле освобождения росгражданок", — отмечается в пресс-релизе.