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В Пензе проходит открытый конкурс на право перевозок по маршруту №30
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В Пензе проходит открытый конкурс на право перевозок по маршруту №30 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Во вторник, 24 апреля, администрация Пензы сообщила о том, что в настоящее время в городе проводится процедура открытого конкурса на право перевозок по муниципальному маршруту №30 «Арбековская Застава — Аэропорт». Накануне, 23 апреля, было проведено заседание комиссии по организации открытого конкурса и вскрытие конвертов с заявками претендентов на участие в отборе.
«На участие в открытом конкурсе поступила одна заявка от предприятия-перевозчика ООО «Меркурий-авто-6», — уточнили в мэрии.
С подробной информацией о конкурсе горожане могут ознакомиться на официальном сайте администрации: она будет размещена в разделе «Транспорт и связь».
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