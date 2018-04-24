Чему русские научились у мусульман

Ввиду того, что в начале XIV века значительная часть ордынцев была мусульманами, они привнесли на Русь свои нововведения, одни из которых служили толчком для дальнейшего развития социума.

Социально-экономические нововведения

Ключевую роль на русском политическом небосклоне стали играть заимствованные у татар институты правления, среди которых местничество, кормление и поместье.

У мусульман предки переняли основы финансовой системы с её развитой налоговой политикой, воспользовались внешним видом сарайского дирхама, при выпуске собственных серебряных монет, а также обогатили русский язык такими тюркскими экономическими терминами как, «деньги», «казна», «таможня», «хозяйство», «сундук», «барыш».

У татар русские позаимствовали секреты внутренней и международной торговли, с характерными для неё караван-сараями, которые в северных широтах превратились в постоялые дворы с трактирами, где можно было передохнуть и сменить лошадей.

Заметный след иго оставило в развитии на Руси почтового сообщения, выражавшегося в появлении ямов — поселений, при почтовых станциях, и ямщиков — кучеров — почтальонов, связавших разные уголки большой страны в единую информационную сеть.

Воинские преобразования

В военной сфере была разгадана тактика использования конницы в степном бою и освоена практика окружения противника, взяты на вооружение сабли и лассо, монгольский лук и доспехи.

Русскую армию по примеру монгольской разделили на пять больших полков, с главенством подразделения правой руки. В стране была введена всеобщая воинская повинность, а поэтому все мужское население за годы службы научилось слаженному взаимодействию и дисциплине.

Дипломатический этикет

С большой охотой русские правители переняли у ордынцев этикет дипломатического протокола, все составные элементы которого были устремлены на укрепление авторитета страны и имели подтекст.

Каждая встреча с послами иностранных государств превращалась в театральное действие с особыми церемониями, главной из которых было целование руки царя, восседавшего на троне в шубе, украшенной золотом и драгоценными камнями.

Рукопожатия и личные переговоры между людьми разного ранга в ту пору не практиковались, поэтому цари и послы общались через посредников.

Одежда

Весьма существенным было влияние мусульман на русское общество в области моды. Филологи подсчитали, что в российском лексиконе около 300 слов обозначающих предметы одежды имеют тюркские корни, а значит, появились вместе с ними.

В тот период в обиход вошли дорогие разноцветные шёлковые ткани, бисер, бусы, румяна. Одежда стала многослойной и значительно расширенной к низу, а также обзавелась длиннейшими рукавами, которые свидетельствовали о высоком положении человека в обществе.

Золотые кафтаны и цветные шаровары, украшенные вышивкой сафьяновые сапоги и шапка-тафья стали привычным элементами убранства бояр, которые стали похожи на ордынскую знать.

Кстати тафья — маленькая плоская шапочка, которую носили под обычной шапкой, была настолько популярным головным убором, что её надевал даже Иван Грозный . Но когда в ней стали входить в церковь духовенство Стоглавого собора (1551 г) издало специальный указ о запрете нахождения в храме в позаимствованных у мусульман головных уборах.

Гастрономическое влияние

Благодаря татарским поварам русская кулинария обогатилась премудростями жарки продуктов, поскольку до монгольского нашествия весь процесс приготовления пищи на Руси сводился к тушению, варке и томлению в печи.

Пельмени, беляши, чебуреки, манты, пироги со сложными начинками, калачи и лапшовый суп появились на русском столе вместе с рецептом пресного теста.

Мусульмане впервые привезли на местный рынок сухофрукты, цукат и лимон, добавляемый ими в ароматный чай, который появился на просторах страны тоже с их лёгкой руки.

Несмотря на религиозные запреты, ордынцы стали авторами распространенного на Руси слабоалкогольного напитка из проса под названием буза, перебрав которого люди начинали «бузить».

Генофонд

За более чем двухвековую историю взаимодействия русских и монголо-татар медленно, но верно шёл процесс ассимиляции, в результате которой произошли изменения генетического и физиологического типа.

Отправляясь к хану за ярлыком, русские князья и их приближенные привозили с собой монгольских жён, которые после свадьбы принимали христианство. Меняли веру и мужчины, которые, проходя службу у русских князей, не хотели возвращаться домой.

Впоследствии потомки таких смешанных браков стали российскими аристократами, и даже правителями, например, Иван Грозный, чья мать Елена Глинская была из рода, ведущего свое начало от темника Мамая.

Бунины, Карамзины, Рахманиновы, Скрябины, Тургеневы имели в предках выходцев из Золотой Орды, и оставили заметный след в русской истории.

Лексикон

Проживание бок о бок и непрерывное взаимодействие русских с монголо-татарами не могло не повлиять на язык, в который пришло примерно 2000 тюркских слов, относящихся к разным сферам общественного устройства. Они настолько прочно вошли в лексикон, что уже и не рассматриваются нами как заимствованные.