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С 1 июля в Волгоградской области увеличатся тарифы на ЖКУ
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С 1 июля в Волгоградской области увеличатся тарифы на ЖКУ 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
С 1 июля 2018 года в Волгоградской области вырастут тарифы на горячую и холодную воду, газ, отопление, электричество и водоотведение в среднем на 4%. Отметим, что подорожание ЖКУ пройдет по всей стране.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, после этого тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения в Волгограде останутся одними из самых низких в РФ.
Отметим, что чиновники решили проводить в течение года встречи с местными жителями в разных форматах в каждом районе области и обсуждать на них изменение тарифов. План проведения мероприятий был утвержден на расширенной коллегии 23 апреля.
«Как отметили эксперты, изменение платы за ЖКУ — мера не популярная, но вынужденная и необходимая для того, чтобы продолжать бесперебойно обеспечивать волгоградцев качественными коммунальными услугами. В прежние годы тариф необоснованно занижался органами местного самоуправления, при чем зачастую исключительно в популистских целях. Это привело к масштабному износу коммунальных систем, который по некоторым позициям превышает 80%. Чтобы тепло в дома зимой поступило вовремя, отопительный сезон проходил без срывов, а качество питьевой воды соответствовало нормативам, люди должны платить по установленным тарифам», — подчеркнули в областной администрации.
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В каких районах Волгограда отключат горячую воду с 24 апреля? Уровень воды в Волге поднялся на неделю раньше, чем обычно Волгоградская область получила 69 млн руб на «Электронное здравоохранение»
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