С 1 июля в Волгоградской области увеличатся тарифы на ЖКУ

С 1 июля 2018 года в Волгоградской области вырастут тарифы на горячую и холодную воду, газ, отопление, электричество и водоотведение в среднем на 4%. Отметим, что подорожание ЖКУ пройдет по всей стране.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, после этого тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения в Волгограде останутся одними из самых низких в РФ

Отметим, что чиновники решили проводить в течение года встречи с местными жителями в разных форматах в каждом районе области и обсуждать на них изменение тарифов. План проведения мероприятий был утвержден на расширенной коллегии 23 апреля.

«Как отметили эксперты, изменение платы за ЖКУ — мера не популярная, но вынужденная и необходимая для того, чтобы продолжать бесперебойно обеспечивать волгоградцев качественными коммунальными услугами. В прежние годы тариф необоснованно занижался органами местного самоуправления, при чем зачастую исключительно в популистских целях. Это привело к масштабному износу коммунальных систем, который по некоторым позициям превышает 80%. Чтобы тепло в дома зимой поступило вовремя, отопительный сезон проходил без срывов, а качество питьевой воды соответствовало нормативам, люди должны платить по установленным тарифам», — подчеркнули в областной администрации.