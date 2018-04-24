Кого-то взбесили тарифы? На ВИЗе жители нашли кипу выброшенных квитанций об уплате коммуналки

Сегодня утром одна из жительниц ВИЗа увидела во дворе стопку разбросанных квитанций об оплате коммунальных услуг.

— Возле дома на улице Викулова, 46 около дерева на земле — разбросанные письма об уплате квартплаты. Я их заметила с утра, когда поехала на работу, в 6:50. Я на письма посмотрела. Там был адрес Викулова, 46, — рассказала Е1.RU очевидица Евгения.

Сейчас, вероятно, конверты припорошило свежевыпавшим снегом. В УК «Верх-Исетская», которая обслуживает соседние дома Викулова, 46а и 46б, уточнили, что этот дом не их.

Мы передали информацию в УК «Евразийский расчетный центр», там предположили, что это происки самих жителей дома. По этому адресу располагается общежитие.

— К нам обращения по поводу разбросанных квитанций не поступали. Начисления уже прошли. Сейчас будем распечатывать заново квитанции. Видимо, кто-то из жителей хулиганит. Ужас, конечно, — сокрушаются в УК «Евразийский расчетный центр».