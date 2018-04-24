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Пробную перепись населения можно будет пройти на сайте госуслуг
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Пробную перепись населения можно будет пройти на сайте госуслуг 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Проведение процедуры в интернете должно сократить расходы
Пробная перепись населения, которую проведут в октябре, впервые будет доступна на сайте госуслуг, сообщает пресс-центр пробной переписи населения 2018 года.
Чтобы воспользоваться этим способом подачи статистических данных, гражданам необходимо будет самостоятельно заполнить переписные листы на Едином портале государственных услуг. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на сайте, которую следует получить заранее.
Ожидается, что проведение переписи в сети позволит значительно снизить расходы на сбор сведений и на их первичную обработку.
Заполнить электронный переписной лист можно будет с 1 по 10 октября. Пробная перепись пройдет с 1 по 31 октября в два этапа: всероссийский и локальный. Участвовать будут десять районов в девяти субъектах РФ. С 16 по 31 октября переписчики совершат в них поквартирный обход. В своей работе они впервые будут использовать планшетные компьютеры и смартфоны, хотя традиционные «бумажные» переписные листы также будут применяться.
Кроме того, в районах, участвующих в переписи, будут открыты стационарные переписные участки.
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