За 1 квартал 2018 года «Облкоммунэнерго» недосчиталось 4,5 млнрублей

По вине «бездоговорников» энергетики недосчитались 4,5 миллионов рублей.

«Облкоммунэнерго» подвело итоги бездоговорного потребления электроэнергии за 1 квартал этого года. Ущерб предприятия за 3 прошедших месяца составил 4,5 миллиона рублей.

— Это меньше, чем за последний квартал 2017 года, когда сумма по «бездоговорке» превысила 6 миллионов рублей. Однако потери остаются значительными. Расчетным способом по пропускной способности энергопринимающих устройств, подключенных без договора электроснабжения, нами было предъявлено к оплате более 1 миллиона киловатт-часов. Для примера, среднее потребление электроэнергии частного жилого дома составляет 500 кВт/часов в месяц. Среди территорий в лидерах по бездоговорному потреблению по-прежнему Алапаевск Первоуральск . Причем львиная доля всего объема неучтенного ресурса приходится на юридических лиц, — рассказал начальник Управления по учету, балансу электроэнергии и реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Михаил Гук.

Тем не менее объемы «бездоговорки» становятся меньше — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных случаев сократилось на четверть. Энергетики считают, что такой результат дает проводимая разъяснительная работа. Потребители стали осознавать, что заключать официальные договоры и платить за ресурс по показаниям счетчика — выгоднее. В противном случае, счет все равно придется оплачивать, но уже по особому — повышенному — тарифу, ведь при расчете по акту бездоговорного потребления учитывается сечение кабеля и 24-часовой режим ежесуточного потребления.

Бездоговорным потреблением электрической энергии считается самовольное подключение энергопринимающих устройств потребителей к объектам электросетевого хозяйства, а также потребление электрической энергии без договора с энергоснабжающей организацией.