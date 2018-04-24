Многоэтажки на склоне Енисея могут обрушиться в Красноярске

Дома микрорайона «Орбита» могут в любой момент рухнуть, поскольку расположены в опасной близости от южного склона Енисея. Об этом сообщил сайт Sibnovosti.ru со ссылкой на депутата городского Совета Владимира Егорова.

В ходе посещения в Красноярске объектов зимней Универсиады полпредом президента по СФО Сергеем Меняйло было обращено внимание на опасную близость домов микрорайона «Орбита» к южному склону реки Енисей, а также расположение на нем канализационных, тепловых сетей, техническое состояние подпорных стен, благоустройство территории группы жилых домов

Депутат добавил, что проектировка микрорайона «Орбита» не была согласована с городской мэрией, поэтому застройка велась хаотично. В связи с этим во время строительных работ не производились расчеты по геологическим изысканиям. Теперь жилые высотки могут буквально сползти вниз по склону, и эта проблема требует незамедлительного решения местных властей.

Прошу прислушаться к моим словам, чтобы предотвратить возможную катастрофу в Красноярске

— Владимир Егоров.

В Горсовете Красноярска выступили с инициативой создать профильную комиссию по делу опасного микрорайона, куда войдут не только недобросовестные застройщики, но и специалисты МЧС , геологи, службы стройнадзора и прокуратуры . В перспективе депутаты предложили разработать программу мониторинга стройплощадок, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.