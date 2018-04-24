Красноярский микрорайон может обрушиться в Енисей

Микрорайон «Орбита» постепенно сползает в Енисей, об этом заявил на сессии Красноярского городского совета депутат Владимир Егоров

Народный избранник предложил создать комиссию, которая изучит все обстоятельства с безопасностью микрорайона. В неё должны войти застройщики, эксперты, специалисты МЧС , геологи, сотрудники прокуратуры и службы Стройнадзора.

Дело в том, что есть подозрения — дома постепенно сползают в Енисей. Так, уже разрушились лестницы и спуски к жилым домам. Трескаются подпорные стены, проседают площадки. По мнению Егорова, эти явления прогрессируют.