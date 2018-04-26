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Стало известно, как учитывать средний заработок за дни командировки в целях НДФЛ
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Стало известно, как учитывать средний заработок за дни командировки в целях НДФЛ 

Время бухгалтера 1 час назад
Фото: ИА Гарант
ФНС направила инспекциям разъяснение финансового ведомства от 09.04.2018 № 03-04-07/23964 относительно учета среднего заработка, который сохраняется за время пребывания в поездке по заданию работодателя, в целях НДФЛ.
ТК РФ сохраняет командированному сотруднику его место работы, а также средний заработок. В расчет последнего включаются все выплаты, применяемые работодателем. Данные выплаты с точки зрения 23 главы НК РФ относится к оплате труда. Значит, фактической датой его получения считается последний день месяца, за который такой заработок был начислен. Причем эту дату необходимо вписать в строку 100 разд. 2 6-НДФЛ (Письмо ФНС РФ от 21.07.2017 № БС-4-11/14329@).
ПИСЬМО ФНС РФ от 17.04.2018 № БС-4-11/7320@
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