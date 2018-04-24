В Новом Уренгое закрывают самый большой на Ямале торговый центр

Торгово-развлекательный центр «Солнечный» d Новом Уренгое с 25 апреля приостанавливает работу на неопределенное время. Информация об этом распространяется в соцсетях со ссылкой на объявление, появившееся накануне на здании мола.

«Красному Северу» оперативно удалось дозвониться до нескольких арендаторов ТРЦ, они в растерянности, и пока не могут подтвердить информацию о закрытии. Сейчас наш собкор отправился в «Солнечный», чтобы выяснить подробности. Следите за публикациями.