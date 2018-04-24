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В Новом Уренгое закрывают самый большой на Ямале торговый центр
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В Новом Уренгое закрывают самый большой на Ямале торговый центр 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Торгово-развлекательный центр «Солнечный» d Новом Уренгое с 25 апреля приостанавливает работу на неопределенное время. Информация об этом распространяется в соцсетях со ссылкой на объявление, появившееся накануне на здании мола.
«Красному Северу» оперативно удалось дозвониться до нескольких арендаторов ТРЦ, они в растерянности, и пока не могут подтвердить информацию о закрытии. Сейчас наш собкор отправился в «Солнечный», чтобы выяснить подробности. Следите за публикациями.
В новоуренгойских пабликах в соцсетях закрытие «Солнечного» сегодня главная новость. Горожане разделились на два лагеря. Одни выдвигают версию, что ТРЦ не прошел недавнюю проверку на соблюдение правил пожарной безопасности, инициированную Генпрокуратурой после трагедии в Кемерове. Другие уверены: закрытие связано с конфликтами между управляющей компанией и кредиторами «Солнечного».
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