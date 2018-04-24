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1000 студентов съехались на губернаторский бал
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1000 студентов съехались на губернаторский бал 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Несколько десятков особо выдающихся молодых людей получили благодарственные письма и грамоты от главы региона за активную научную и общественную деятельность. А вот одни из главных героев праздника, вальсирующие пары — претенденты на звания короля и королевы вечера. Они представители вузов, сообществ или целых районов области. Победителей выбирали тайным голосованием, их имена со сцены объявил руководитель региона Андрей Травников. Короны губернаторского бала 2018 получили ребята из Коченевского района.
— Это очень неожиданно. Было несколько этапов: видео, 10 фактов о нас, танец и фотосессия. На момент принятия участия мы были знакомы две недели, но уже успели сработаться, — говорят Алексей Косачев и Татьяна Доронина, король и королева бала, жители Коченевского района.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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