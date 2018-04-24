Похороны на кладбище. Как нечестные на руку наживаются на бедных

Вокруг ритуального бизнеса нередко крутятся мошенники. Зачастую они упорно навязывают услуги, которые вообще-то никому не нужны.

Незнание дорого обходится

Нормальные люди отправить в последний путь своих близких стараются достойно. Цена на похороны в регионе начинается от 30 тысяч рублей и до бесконечности. Для малоимущих людей сумма неподъёмная. «Постоянно откладываю деньги на свои похороны, — говорит жительница города Обь Наталья Степанова , — потому что не хочу обременять близких. Но цены на погребение тоже растут. Я за ними не успеваю. Слышала, что есть некие службы, что хоронят подешевле. Где их найти?»

Объявления вроде «Только мы знаем, как похоронить бесплатно», можно прочитать в соцсетях и на стенах многоэтажек. В Новосибирске промышляют мошенники, которые предлагают устроить похороны бесплатно. Однако за свою помощь почему-то требуют от 10 до 15 тысяч рублей. На их удочку попадаются граждане, которые не знают о такой услуге, как государственные похороны. Неосведомлённостью убитых горем людей пользуются и непорядочные предприниматели.

Между тем на бесплатное захоронение имеют право все граждане Российской Федерации . «Мы очень долго воевали с коммерческими предприятиями, которые имели в этом вопросе лазейку для зарабатывания дополнительных денег, — признался начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин . — Поэтому издали специальный муниципальный правовой акт, при помощи которого перекрыли полный цикл погребения, сейчас в перечне услуг нет „дырок“, позволяющих собирать деньги».

Интернет поможет в поиске

Выглядят, кстати, бесплатные похороны вполне пристойно: после смерти человека родственникам необходимо обратиться в муниципальную службу. Её работники должны доставить гроб и необходимые для похорон средства (например, подушку) и т. д. В перечень бесплатных услуг входит также весь цикл работ, вплоть до погребения, установки могильного сооружения, на котором должна быть информация об усопшем: фамилия, имя, отчество, дата его рождения и смерти.

В общем, государство обеспечивает скромными, но приличными похоронами: это вполне нормальный гроб, обитый красной тканью, с подушкой белого цвета. Кстати, кремировать гражданина России могут тоже бесплатно.

Сейчас в Новосибирске 7 кладбищ и около 7 миллионов захоронений. Земли не хватает. Поэтому в планах муниципалитета создать два новых кладбища — в Барышевском и Станционном сельсоветах. А пока муниципальные службы наводят порядок на действующих.

Раньше искать погребение малознакомого родственника было хлопотным занятием: особенно в том случае, если могила не посещалась уже давно. Теперь новосибирцы гораздо быстрее могут найти могилы умерших. Для этого необходимо скачать специальное мобильное приложение на смартфон.

Как сообщил начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Александр Горнштейн, почти 400 тысяч захоронений уже оцифрованы в специальной программе — мобильном приложении «Кладбища Новосибирска». Программа выросла из городской системы «Ритуал» — это электронный каталог, который раньше был доступен только администрации погостов.

Располагается программа на муниципальном портале «Мой Новосибирск» (в разделе «Муниципальный геоинформационный портал»). Место захоронения можно найти по фамилии родственника. Сейчас приложение заполняется новыми данными.