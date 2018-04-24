Курганский филиал московского НИИ задолжал сотрудникам зарплату 

Прокуратурой города Кургана проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в деятельности Курганского филиала ФГУП «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации».
В ходе проверки, как сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области, выявлено, что на предприятии имеется задолженности по оплате труда за март 2018 года перед 73 работниками в размере более 1,6 млн рублей. По итогам проверки прокурором в интересах работников Курганского филиала ФГУП «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации» в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в надзорном ведомстве, в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое восстановление прав работников находятся на контроле прокуратуры.
На фото НИИСиУ г. Москва