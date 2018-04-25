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США не заинтересованы в новой гонке вооружений, заявили в госдепе
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США не заинтересованы в новой гонке вооружений, заявили в госдепе 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
США не заинтересованы в новой гонке вооружений и продолжат выполнять обязательства по СНВ-3 — госдеп
РИА Новости / Динамика дня
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